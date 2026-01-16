Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения

Прокуратура Симферополя проверит сообщения в социальных сетях о порыве теплосети в районе улицы Альпинистов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры изучат соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделят готовности тепловых сетей к отопительному сезону.

«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования»,— отмечает прокуратура.

Алина Зорина

