В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения

Прокуратура Симферополя проверит сообщения в социальных сетях о порыве теплосети в районе улицы Альпинистов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры изучат соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделят готовности тепловых сетей к отопительному сезону.

«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования»,— отмечает прокуратура.

Алина Зорина