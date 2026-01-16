Аэропорт Краснодара предупредил о корректировке расписания из-за снега

Аэропорт Краснодара предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании полетов из-за мокрого снега и околонулевой температуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту увеличен штат сотрудников и задействована вся аэродромная техника. Специалисты проводят расчистку и обработку противообледенительными средствами взлетно-посадочной полосы и других участков аэродрома. Во время ожидания рейсов с пассажирами работают представители авиакомпаний, которые обеспечивают путешественников всем необходимым согласно требованиям законодательства.

На время ожидания в терминале действуют дополнительные услуги: менеджеры гостеприимного сервиса помогают решать вопросы пассажиров, работает бесплатная комната матери и ребенка, а также доступны фонтанчики с питьевой водой около санузлов.

«Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам, связанным с обеспечением безопасности полетов в сложных метеоусловиях, все службы аэропорта делают все необходимое для выполнения всех запланированных рейсов»,— говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют отслеживать информацию о полетах через онлайн-табло авиакомпаний и аэропорта или подписаться на уведомления в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

«Ъ-Кубань» писал, что сегодня в аэропорту Краснодара отложены два рейса на вылет — в Москву и Ташкент, а также шесть рейсов на прилет из Дубая, Ташкента, Махачкалы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сургута.

Алина Зорина