В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 15 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются вылет и прилет 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В аэропорту Краснодара отложены два рейса на вылет — в Москву и Ташкент, а также шесть рейсов на прилет из Дубая, Ташкента, Махачкалы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сургута. В аэропорту Сочи задержаны четыре вылета — в Тель-Авив, Минеральные Воды, Казань и Нижний Новгород, а также три прилета из Пхукета, Барнаула и Тюмени. Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков