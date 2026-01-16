В Адыгее в 2026 году капитально отремонтируют 153 дома за 329 млн рублей

В Республике Адыгея утвержден план реализации региональной программы капитального ремонта на 2026 год. В рамках проекта планируется обновить 153 многоквартирных дома, на что из бюджета будет выделено свыше 329 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший объем работ запланирован в Тахтамукайском районе — 47 зданий. В Майкопском районе обновят 45 домов, в Майкопе — 40. Программа также охватит девять домов в Адыгейске, четыре здания в Гиагинском районе, по три дома в Кошехабльском и Красногвардейском районах, два дома — в Теучежском районе.

Специалисты отремонтируют кровли, фасады, фундаменты, внутридомовые инженерные сети и другие элементы зданий. Перечень работ определят по техническому состоянию каждого дома.

«Реализация программы капитального ремонта позволяет системно решать задачи по обновлению жилищного фонда, снижать уровень износа зданий и улучшать архитектурный облик населенных пунктов республики»,— сообщили в минстрое Адыгеи.

Ведомство отметило, что особое внимание уделят соблюдению сроков и качеству работ, а также строительному контролю на всех этапах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Республике Адыгея в 2026 году в рамках проектов долевого строительства планируется ввести в эксплуатацию не менее 25 многоквартирных домов общей жилой площадью не менее 161,3 тыс. кв. м.

Нурий Бзасежев