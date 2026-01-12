В Адыгее в 2026 году по долевому строительству введут 161 тысячу «квадратов» жилья

В Республике Адыгея в 2026 году в рамках проектов долевого строительства планируется ввести в эксплуатацию не менее 25 многоквартирных домов общей жилой площадью не менее 161,3 тыс. кв. м. Речь идет о строительстве объектов, реализуемых в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ об участии в долевом строительстве, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, запланированный объем ввода направлен на обеспечение граждан современным и безопасным жильем. Все проекты реализуются с соблюдением требований градостроительного, строительного и жилищного законодательства, а также механизмов защиты прав участников долевого строительства.

Ввод многоквартирных домов осуществляется только после прохождения полного комплекса проверок. Также учитывается соответствие проектной документации требованиям безопасности. Отдельное внимание уделяется качеству строительства, энергоэффективности, благоустройству территорий и интеграции новых жилых комплексов в существующую застройку.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее за 11 месяцев ввели в эксплуатацию 538,4 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика уже перевыполнила годовой план нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассчитанный на 503 тыс. кв. м.

Никита Бесстужев