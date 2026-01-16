Январские снегопады пополнили крымские водохранилища на 35%

Снегопады в первые две недели января 2026 года пополнили водохранилища естественного стока в Крыму на 35% от проектного объема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации региона.

Общий объем наполнения всех водохранилищ Республики Крым составляет около 144 млн куб. м. Из них питьевые водохранилища естественного стока содержат около 105 млн куб. м, наливные — 14,6 млн куб. м.

«После выпадения осадков в период с 1 по 14 января 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока региона поступило суммарно около 56 млн кубометров»,— говорится в сообщении ведомства.

Наименьшие запасы воды зафиксированы в водохранилищах восточной части полуострова. Они обеспечивают водоснабжение жителей Керчи, Феодосии, Судака и населенных пунктов Ленинского района. Также низкий уровень воды отмечается в Изобильненском водохранилище, которое снабжает городской округ Алушта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прошедшие в декабре 2025 года в Крыму осадки не улучшили гидрологическую обстановку — запасы грунтовых вод не пополнились, а большинство рек северного предгорья и южного берега продолжают мелеть.

Никита Бесстужев