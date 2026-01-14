Осадки в декабре не помогли восстановить уровень рек и грунтовых вод в Крыму

Прошедшие в декабре 2025 года в Крыму осадки не улучшили гидрологическую обстановку — запасы грунтовых вод не пополнились, а большинство рек северного предгорья и южного берега продолжают мелеть. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ежемесячном отчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что в большинстве бассейнов селевых рек Алушты, Судака и Феодосии сохраняется лишь незначительный сток. В декабре на полуострове выпадал снег, дождь и мокрый снег.

В бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Дерекойка и на малых реках юго-восточного предгорья количество осадков составило 35–75% месячной нормы. В бассейнах Качи и Бельбека выпало в 1,6–1,7 раза больше нормы, а в бассейне Черной у села Хмельницкое — в два раза выше нормы.

Крымские реки, берущие начало в горах, пополняются за счет атмосферных осадков и таяния снега. Водоемы являются основным источником наполнения водохранилищ естественного стока в регионе.

Ранее из-за засухи и гибели сельхозкультур в нескольких районах Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации. В конце сентября 2025 года в курортной Алуште из-за дефицита воды в водохранилище ввели график подачи воды. В ряд населенных пунктов воду доставляли автотранспортом, поскольку местные источники пересохли из-за отсутствия дождей.

Никита Бесстужев