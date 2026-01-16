Доходы бюджета Крыма выросли на 22% в 2025 году

Собственные доходы бюджета Республики Крым в 2025 году составили 124,7 млрд руб. Это на 22%, или на 22,5 млрд руб., больше показателей 2024 года. За 11 лет действия российского бюджетного и налогового законодательства поступления выросли почти в пять раз, отметил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Основными источниками пополнения казны стали подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы, а также платежи при упрощенной системе налогообложения.

По словам Сергея Аксенова, стабильной финансовой базе региона способствует эффективная налоговая политика и улучшение условий для создания бизнеса. Рост поступлений позволяет не только выполнять задачи правительства Крыма, но и завершить финансовый год с сокращением дефицита, сохранив дополнительно для регионального бюджета около 4,8 млрд руб. Это будет способствовать решению определенных социальных вопросов и повышению уровня благосостояния жителей Республики Крым.

