В 2025 году количество прошедших процедуру ЭКО на Кубани выросло на 4%

В 2025 году в Краснодарском крае количество пациенток, прошедших лечение с применением метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), увеличилось на 4% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве здравоохранения региона. Точного количества прошедших лечение с ЭКО там не привели.

В прошлом году с помощью процедуры ЭКО на Кубани родились более 1,3 тыс. детей.

ЭКО за счет средств ОМС в регионе проводят шесть медицинских организаций разной формы собственности, добавили в ведомстве.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году в сравнении с 2024 годом количество процедур ЭКО за счет средств ОМС в крае увеличилось на 4,5%.

Дмитрий Холодный