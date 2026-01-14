Париж еще не начал подготовку к переговорам Макрона и Путина

Париж пока не приступал к проработке контактов президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский дипломатический источник.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, диалог между сторонами всегда возможен по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам.

6 января господин Макрон заявил, что в ближайшие несколько недель может состояться его разговор с президентом РФ. С мнением главы Франции о необходимости вести диалог с Москвой согласилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Politico сообщало, что Евросоюз намерен назначить переговорщика с Россией по вопросам украинского урегулирования.