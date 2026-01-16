За ночь над Крымом сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один БПЛА был сбит над территорией Республики Крым, следует из сводки Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число беспилотников уничтожено над Белгородской областью — 44. Еще 22 аппарата сбиты над Рязанской областью, 11 — над Ростовской и Воронежской областями, семь — над Курской областью, четыре — над Тульской и Волгоградской областями. По одному БПЛА перехвачено над Орловской и Липецкой областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края вечером 15 января объявляли режим беспилотной опасности.

Никита Бесстужев