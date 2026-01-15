РСЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Кубани объявили режим беспилотной опасности. Об этом уведомили в РСЧС.

«Существует угроза падения БПЛА»,— сообщили в РСЧС вечером 15 января.

Жителей Краснодарского края призывают укрыться в помещениях без окон — в коридоре или кладовой. В случае если тревога застала на улице, необходимо перейти в ближайшее здание или защищенное помещение.

При обнаружении обломков БПЛА требуется сразу звонить в 112.

София Моисеенко