В Крыму возбудили дело после опрокидывания рейсового автобуса

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после опрокидывания рейсового автобуса в Красногвардейском районе Крыма, в результате которого четыре пассажира получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю. Дело возбуждено по поручению исполняющего обязанности руководителя управления Евгения Руднева.

В аварии с маршрутным автобусом, следовавшим по маршруту Симферополь—Джанкой, четыре человека получили ранения. Двоих пострадавших доставили в больницу. Ранее региональное управление МЧС и МВД по Крыму сообщали о пяти травмированных.

Следователи осматривают место происшествия и транспортное средство, запрашивают техническую и маршрутную документацию, назначают экспертизы. В ходе расследования будут установлены причины аварии и дана оценка действиям водителя и руководителей транспортной компании, отвечающих за техническое состояние автобуса.

Никита Бесстужев