Власти Краснодара запретили крещенские купания в неорганизованных местах

Власти Краснодара запретили горожанам купаться на Крещение в неорганизованных местах и в ночное время. Возле водоемов краевой столицы установят специальные таблички, информирующие о запретах на купание, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Купание в необорудованных местах это угроза жизни и здоровью, так как неизвестно состояние берега и дна, отсутствуют настилы, поручни, пункты переодевания и обогрева. Также в случае травмы или ухудшения самочувствия некому будет оказать первую помощь»,— отметил начальник управления гражданской защиты Павел Иванов.

Даже на оборудованных водоемах необходимо соблюдать меры безопасности. Желающие совершить омовение должны быть здоровы, не употреблять алкоголь, в воду входить постепенно, давая организму возможность адаптироваться. После омовения следует растереться насухо, переодеться и выпить горячий чай, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре к празднику Крещения Господня подготовили 12 мест для омовения, включая девять купелей у храмов и три площадки на реке Кубани. Православные верующие будут отмечать Крещение Господне 19 января. С вечера 18 января прихожане смогут посетить службы в храмах столицы Кубани и принять участие в крещенских купаниях.

Девять купелей разместят возле церквей. Кинологи заранее проведут проверку территорий, которые затем возьмут под охрану с установкой металлодетекторов. В этих местах будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели, полицейские и казаки. Три места омовения организуют в реке Кубани: на озере Старая Кубань по улицам Парусной и Старокубанской, а также у храма Рождества Христова.

Никита Бесстужев