Авария на тепловых сетях оставила жителей Туапсе без отопления

Жители нескольких районов Туапсе остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях, произошедшей вечером 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ООО «Теплоэнерго Краснодар», из-за аварийной ситуации временно приостановили работу трех центральных тепловых пунктов: ЦТП Горная, 8; ЦТП Фрунзе, 53; ЦТП Калинина, 43.

На время проведения аварийно-восстановительных работ приостановили тепло- и водоснабжение. После выполнения работ подача горячей воды и отопления будет осуществляться в штатном режиме.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Теплоэнерго Краснодар» по телефону 8 (861) 67-21-667.

Никита Бесстужев