В Краснодаре отключат электричество днем 16 января

На 16 января в Краснодаре запланировано отключение электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщили в городском ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы на сетях электричества будут проводиться с 09:00 до 17:00. По данным ЕДДС Краснодара, в связи с этим электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й пр. Шевченко, 21-39, 54-84

ул. Аляскинская, 1, 24-26, 17-23, 25-33, 26-30, 35-45, 27-29, 38-44, 77

ул. Бестужевская 7, 14, 11-19, 2-20

ул. Витебская, 5, 9, 12, 15, 25-27, 30, 68-76, 182-88, 11

ул. Высоцкого, 1-25, 2-26

ул. Кавказская, 136-154

ул. Ким, 88-110, 103-123, 114, 116, 125-129, 133-135, 118-122, 133

ул. Комарова, 75

ул. Кочетинская, 1-45

ул. Лесная, 1, 8

ул. Маяковского, 120-124, 105-123

ул. Окружная, 1-21

ул. Подорожная, 2-24, 1-17

ул. Путеводная, 19-57

ул. Ростовское шоссе, 3, 3/2, 5, 5/1, 7, 11, 14, 15

ул. Ставропольская, 176

ул. Таежная, 12

ул. Таманская, 137

ул. Титаровская, 60-102, 55-101, 103-123, 104-130

ул. Фанагорийская, 55

ул. Чилимская, 3-15, 7, 39, 42

ул. Читинская, 15-29, 20-36

ул. Шевченко, 46, 52-80, 55-77, 81-85, 82-108, 104/а, 176, 176/10.

Дополнительную информацию об отключениях и проводимых работах жители Краснодара могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66.

София Моисеенко