Дело о хищении денег, собранных для пострадавшего от хаски ребенка, передано в суд

В Белореченске Краснодарского края суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере. Как пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, речь идет о сумме порядка 3 млн руб., снятой со счета бывшего супруга.

По информации издания, указанные средства были собраны неравнодушными гражданами для лечения 9-летнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак породы хаски в Сочи в феврале прошлого года. Несчастный случай произошел на территории одного из садовых товариществ, где проживали родители ребенка. На соседнем участке содержались несколько собак, которые на протяжении нескольких дней оставались без присмотра и пищи, поскольку их владелец не смог добраться до поселка из-за сильного снегопада.

Выйдя за пределы участка, животные напали на проходившего мимо мальчика и причинили ему тяжелые травмы. Ребенка экстренно госпитализировали, позднее ему потребовалось длительное и дорогостоящее лечение. Для сбора средств семья обратилась за помощью к общественности, в результате чего на банковском счете отца ребенка аккумулировалась значительная сумма.

Как установили правоохранительные органы, бывшая супруга мужчины, располагавшая доверенностью, сняла денежные средства и распорядилась ими по собственному усмотрению. Обвиняемая утверждает, что действовала в счет задолженности бывшего мужа по алиментам и разделу имущества, а о целевом назначении средств, по ее словам, не знала.

Сейчас фигурантка дела находится под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Мария Удовик