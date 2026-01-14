Полиция Кипра ответила на сообщения об обнаружении тела экс-главы «Уралкалия»

Полиция Лимасола заявила, что не смогла опознать найденные сегодня останки неизвестного мужчины из-за сильного разложения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их обнаружили в районе, где пропал бывший глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер.

Останки нашли в прибрежной зоне у деревни Авдиму. Эта территория находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия, сообщили в ведомстве. Экспертизу проведут 15 января уполномоченные лица от этой территории.

Сегодня источники «Фонтанки» и кипрского Philenews сообщили, что на острове нашли тело Владислава Баумгертнера. По данным Philenews, его обнаружили в ущелье на южном берегу Кипра между поселками Писсури и Авдиму.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле. Бизнесмен пропал 7 января. Первой полиции об этом сообщила сотрудница предпринимателя после того, как он перестал отвечать на звонки. Поиски бизнесмена начались 10 января.

