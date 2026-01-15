Знакомый Баумгертнера подтвердил, что на Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия»

Знакомый бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера подтвердил, что на Кипре нашли тело. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Найденное тело — Владислава. Оформляются необходимые документы»,— сообщил знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев. По основной версии, 53-летний бизнесмен погиб из-за несчастного случая. Дозорцев добавил, что в день происшествия стояла дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагедии. При этом британская база, где проводилась экспертиза по опознанию тела, заявила агентству, что тело еще не опознали и вскрытие не завершено.

Вчера полиция Лимасола нашла тело мужчины в прибрежной зоне у деревни Авдиму — в районе, где 7 января пропал бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Силовики не смогли сразу опознать его из-за сильного разложения. Экспертизу запланировали на 15 января.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле. Первой о пропаже бизнесмена полиции сообщила сотрудница предпринимателя после того, как он перестал отвечать на звонки. Поиски бизнесмена начались 10 января.

