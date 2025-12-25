В Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу Бутягину

Институт истории материальной культуры РАН объявил о сборе средств для помощи археологу Александру Бутягину. Его организовали семья и близкие ученого.

Заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа задержали в Польше по запросу Генпрокуратуры Украины. Его арестовали в рамках экстрадиционного разбирательства. Господин Бутягин помещен до 13 января в следственный изолятор. Защита обжаловала данную меру, апелляция находится на рассмотрении.

Юридическая помощь археологу оказывается на платной основе в силу особенностей польского законодательства. Поскольку в ближайшее время ожидаются ключевые процессуальные действия, необходимо оплачивать услуги специалиста.

«Семья и близкие Александра Михайловича организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов (перевод документов, обеспечение условий для ходатайства о смягчении меры пресечения и др.)»,— говорится в сообщении Института истории материальной культуры РАН.

Татьяна Титаева