Дело петербургского археолога уперлось в политический слой

Эксперты оценили шансы петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина избежать экстрадиции из Польши на Украину, указав на отсутствие в истории прецедентов выдачи ученых за раскопки. Однако исход дела они связывают не с нормами международного права, а исключительно с внешней политикой: вопрос о принадлежности Крыма делает, по мнению специалистов, сложившуюся ситуацию инструментом демонстрации своей позиции, а не установления вины, если таковая вообще имеется.

Государственный Эрмитаж сообщил о продолжении работы по защите задержанного в Польше археолога Александра Бутягина. В конце прошлого года гендиректор музея Михаил Пиотровский направил официальные письма министру юстиции и генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку, а также неназванным европейским коллегам. В обращениях говорится, что ситуация вокруг ученого может иметь серьезные негативные последствия для будущего международного сотрудничества. Между тем суд Варшавы накануне продлил срок содержания россиянина под стражей до 4 марта. Однако уже в ближайший четверг может начаться рассмотрение запроса Украины об экстрадиции господина Бутягина. Там, напомним, его обвиняют в проведении якобы незаконных раскопок на месте древнегреческого поселения Мирмекий в Крыму.

Александр Бутягин родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, защитив дипломную работу по теме Мирмекия — античного города, основанного греками на берегу Керченского пролива (современный мыс Карантинный в черте города Керчь в Крыму). Специалист в области истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ, известный популяризатор науки, востребованный лектор и куратор выставок. Ответственный секретарь археологической комиссии Эрмитажа, член ученого совета музея. Ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Европейская конвенция о выдаче, в которой участвуют Польша и Украина, прямо запрещает делать это, если есть основания полагать, что требование обусловлено расой, религией, национальностью или политическими убеждениями либо из-за них выдаваемому лицу может быть причинен вред, указывает партнер юридической фирмы «Кадыров, Дроконов и партнеры» Владислав Дроконов.

«Европейские органы должны учитывать и обстановку на территории Украины, как было сделано, например, когда Франция отказала Грузии в выдаче экс-министра обороны Давида Кезерашвили в 2014 году ввиду "политической нестабильности", не позволяющей обеспечить соблюдение прав человека, даже вопреки заверениям властей о гуманном отношении к экстрадируемому. Господин Пиотровский верно указывает на беспрецедентный характер дела. Польша же не является страной общего права, что ослабляет влияние судебного прецедента. Выдача Бутягина Украине, если она состоится, станет первым случаем экстрадиции археолога за его профессиональную деятельность, но, к сожалению, не первым случаем использования правовых институтов для разрешения политических вопросов»,— подчеркивает юрист.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Ukraine vs. Russia (re Crimea), Grand Chamber 2024, установил, что Россия осуществляет effective control над Крымом с 2014 года — это означает, дополнил его коллега Даниил Кадыров, что де-факто российские власти (включая выдачу разрешений на раскопки) контролируют территорию, и господин Бутягин не мог получить разрешения от Украины, так как это было объективно невозможно. Польша, признавая де-юре суверенитет Украины, как и большинство ЕС, тем не менее, обязана учитывать реальность effective control при оценке риска нарушения прав человека в случае экстрадиции (non-refoulement), пояснил собеседник.

Профессиональный археолог просто не мог нанести никакого урона раскопками в Крыму (ученый проводил исследования на полуострове каждый год в течение 26 лет, украинская сторона оценила ущерб более чем в 200 млн гривен, или 376 млн рублей.— «Ъ Северо-Запад»), но это не интересует ни польскую, ни украинскую сторону, уверен эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Этим государствам, считает политолог, просто необходимо продемонстрировать, что дела в Крыму находятся в их подсудности, иными словами, подтвердить принадлежность полуострова Украине этим нормативным актом.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников предостерегает, что в случае выдачи археолога украинской стороне, его там может ждать показательный процесс. Поэтому, подчеркивает он, необходимо обеспечить наиболее полно юридическую защиту Александра Бутягина: помимо открытых писем и обращений к омбудсменам, следует получить максимум подтверждений того, что на Украине в настоящее время существует угроза жизни и здоровья российского гражданина. Для этого, по мнению вице-президента ЕКЦС, нужно привлечь, в том числе, и международные организации, которые не были бы аффилированы с европейскими властями — с этим дела обстоят сложнее, но это возможно, отметил господин Мельников.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников и вовсе убежден, что в текущей внешнеполитической ситуации российским специалистам надо воздержаться от поездок в эти страны: «Наши люди там — это потенциальная заложники, которых будут брать для пополнения обменного фонда. Логично прекратить ездить в Европу без жесткой необходимости, а те организации, которые туда посылают людей, должны понимать, какую ответственность на себя берут. Никаких ограничений сейчас не существует: ученые, спортсмены, представители каких-то делегаций, женщины, инвалиды — не важно. Сейчас в мире нет никаких моральных ограничений. Нужно принять это как аксиому. Когда военные действия закончатся и будут установлены новые правила игры, тогда и можно будет говорить о тех правилах, которые возникнут после».

Тем не менее, обращает внимание Алексей Наумов, ученый знал, что против него выдвинуты публичные обвинения украинской стороной (СБУ заочно предъявила археологу обвинение по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса страны в 2024 году.— «Ъ Северо-Запад»). И он при этом довольно-таки значимая и узнаваемая фигура, которая известна в профессиональных кругах и за его пределами, поэтому его случай все же стоит рассматривать особняком.

Эксперт РСМД полагает, что у обычных россиян, которые едут в страны Европейского союза, получив визу, нет оснований испытывать тревогу.

«Понятно, что у российских дипломатов в странах вроде Польши или государств Балтии возможность защитить российских граждан снижена. Именно поэтому, например, (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков рекомендовал не ездить в Польшу. Поэтому я думаю, что в целом большой угрозы всем россиянам на территории ЕС нет, но есть категории россиян и категории стран, которые очевидно должны проявлять большую осмотрительность. Но в целом, безусловно, я рекомендовал бы не считать это советом и оценивать собственные риски самостоятельно»,— заключил господин Наумов.

В настоящее время археолог находится в центре содержания под стражей для экстрадиции в Варшаве. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает ситуацию «исключительно политической провокацией» и будет добиваться скорейшего освобождения археолога. До своего ареста господин Бутягин сам анонсировал в соцсетях лекционный тур «Последний день Помпеи». 1 декабря он выступил в Праге, 2 декабря — в Амстердаме, а 4 декабря — в Варшаве. Еще одна лекция планировалась 5 декабря в Белграде.

Андрей Кучеров