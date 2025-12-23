Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции археолога Бутягина

Польская прокуратура получила ходатайство об экстрадиции арестованного в Варшаве на 40 дней ученого из СПбГУ, археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщила польская радостанция RMF FM.

Фото: Сайт издательства МИФ

По данным издания, документ поступил в Окружную прокуратуру Варшавы. Решение об экстрадиции будет принимать суд.

О задержании Александра Бутягина по запросу Украины стало известно 11 декабря. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

Подробнее о ситуации с задержанием Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Крымские экспедиции грозят экстрадицией».

Артемий Чулков

