Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции археолога Бутягина

Польская прокуратура получила ходатайство об экстрадиции арестованного в Варшаве на 40 дней ученого из СПбГУ, археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщила польская радостанция RMF FM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ Археолог Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ

По данным издания, документ поступил в Окружную прокуратуру Варшавы. Решение об экстрадиции будет принимать суд.

О задержании Александра Бутягина по запросу Украины стало известно 11 декабря. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

Подробнее о ситуации с задержанием Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Крымские экспедиции грозят экстрадицией».

Артемий Чулков