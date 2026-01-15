Сильный снегопад осложнил движение на Мамайском перевале в Сочи
На Мамайском перевале в Сочи в связи с обильным снегопадом и ограниченной видимостью сотрудники Госавтоинспекции усилили меры по обеспечению безопасности на федеральной трассе. Автоинспекторы организуют регулировку потоков транспорта, помогают водителям большегрузных машин и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для расчистки дороги.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Правоохранители также настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от поездок на летней резине, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а также следовать указаниям регулировщиков на месте.
Экипажи Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме до улучшения погодных условий, чтобы поддерживать движение и снижать риски дорожно-транспортных происшествий на перевале.