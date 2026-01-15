Ученые заявили об угрозе рыбному хозяйству Приазовья из-за маловодья Дона

Исследователи Южного научного центра Российской Академии наук представили предложения по сохранению морских биоресурсов Азовского бассейна. Основные пункты исследования опубликовала пресс-служба института.

Согласно материалам статьи, запасы всех азовских проходных и полупроходных рыб находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений. Помимо осетровых, на грани исчезновения оказались азовские популяции судака, леща и чехони. Значительно сократилась численность сазана, тарани и рыбца.

Одной из главных причин экологического кризиса, по данным ученых, стало промышленное освоение нерестилищ. Из-за снижения частоты обводнения дельты Дона и его поймы в районе Азова и Ростова-на-Дону на этих территориях развернулось активное строительство. К настоящему времени почти половина нерестового фонда поймы Дона превратилась в индустриальную зону.

Кроме того, маловодье Дона может повлечь, говорится в статье, долгосрочные последствия для всего региона. Среди них — обмеление судоходного канала, рукавов и проток донской дельты создает серьезные проблемы для рыбного хозяйства, судоходства и водоснабжения городов Приазовья. Так, потеря нескольких десятков кубокилометров пресной речной воды в год вызывает беспрецедентное проникновение соленых черноморских вод в донскую дельту.

Ученые считают задачей федерального масштаба оценку воздействия всех антропогенных факторов на окружающую среду и моделирование комплексной картины влияния на экосистемы Азовского моря. В числе предложений специалистов — создание государственной программы биологических исследований европейских морей России, восстановление системы экологического мониторинга морской среды на всей акватории Азовского моря, обеспечение эффективного контроля вылова и регулирования рыболовства. Исследователи также предлагают усилить контроль за акклиматизацией новых видов в водоемах юга России и развивать искусственное воспроизводство рыб, пастбищное выращивание и марикультуру.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что правительство России одобрило стратегию развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее воплощению.

Константин Соловьев