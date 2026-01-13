В Приазовье ожидают увеличения туристических поездок до 23,6 млн к 2030 году

Правительство России одобрило стратегию развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее воплощению. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Стратегия формирует единый подход к развитию прибрежной территории семи субъектов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей. В документе прописана взаимосвязь экономических и экологических факторов, выделены водохозяйственные, инфраструктурные и природоохранные задачи, требующие скоординированных решений на федеральном и региональном уровнях.

Так, стратегия предусматривает переход к единой системе управления развитием регионами Азовского бассейна, подразумевающий восстановление экосистемы и инфраструктуры, а далее — раскрытие туристского потенциала и повышение качества жизни населения прибрежных населенных пунктов. Ключевым инструментом реализации плана являются 79 мероприятий в 18 направлениях.

Отдельный блок мероприятий посвящен восстановлению экологического баланса Азовского моря, в том числе решения вопроса дефицита питьевой и технической воды, развитие рыбохозяйственного комплекса и восстановление биоразнообразия. Власти планируют модернизировать существующие и создать новые предприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая осетровые виды рыб.

Важным направлением станет повышение транспортной доступности и экологической безопасности судоходства. Стратегией предусмотрены запуск пассажирского водного транспорта и поэтапная утилизация затонувших судов в акватории Азовского бассейна.

Кроме того, ожидается, что к 2030 году реализация стратегии позволит повысить качество коммунальных услуг для 2,5 млн человек, создать комфортные условия проживания для 750 тыс. жителей прибрежных территорий и сформировать туристический поток на уровне 23,6 млн поездок в год.

Константин Соловьев