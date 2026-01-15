Магистр боксерского ордера

Громкая криминальная история, судя по всему, может уничтожить карьеру одного из самых ярких боксеров мира. Полиция Майами выдала ордер на арест чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Джервонты Дэвиса. Ему собираются предъявить обвинения в жестоком избиении бывшей подруги и попытке ее похищения. Представители боксерского сообщества уже требуют от WBA, не дожидаясь суда, лишить Дэвиса, у которого из-за проблем с правоохранительными органами в прошлом году сорвался чрезвычайно выгодный бой с ютубером Джейком Полом, титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джервонта Дэвис после победы в бою против Фрэнка Мартина (июнь 2024 года)

Фото: Mikael Ona / ZUMA / TACC Джервонта Дэвис после победы в бою против Фрэнка Мартина (июнь 2024 года)

Фото: Mikael Ona / ZUMA / TACC

Полицейское управление Майами объявило 14 января о том, что выдало ордер на арест Джервонты Дэвиса. В сообщении ведомства сказано, что оно уже активно работает со службой федеральных судебных приставов с целью установить местонахождение спортсмена. В нем также говорится о том, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы подозреваемый в «серьезном преступлении» понес за него ответственность.

Разыскивают полицейские и маршалы США одну из ярчайших звезд современного профессионального бокса. В послужном списке 31-летнего Джервонты Дэвиса нет поражений, а на 30 побед приходится единственная ничья: ею завершился его поединок в марте 2025 года против Ламонта Роуча. Такой исход позволил Дэвису отстоять звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. Несмотря на то что с тех пор он не выходил на ринг, американец все равно очень высоко располагается во всех классификациях лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Например, в рейтинге BoxRec он 12-й.

Проблемы с законом у Джервонты Дэвиса возникали неоднократно. Его задерживали за драки, а однажды он даже недолго посидел в тюрьме после ДТП, в котором протаранил чужой автомобиль.

Но на сей раз Дэвис влип в такую историю, что отделаться относительно мягким наказанием ему, судя по всему, не удастся.

Ордер на его арест выдан по мотивам заявления, поданного еще осенью прошлого года бывшей подругой боксера Кортни Россел. По данным ESPN, речь в нем идет прежде всего об инциденте, который произошел 27 октября в стрип-клубе, где Россел работала официанткой. Пострадавшая утверждает, что боксер, утащив ее из зала в одну из комнат, грубо схватил за горло и волосы, а затем протащил через кухню и служебный выход на парковку. Там он продолжил применять к женщине силу, угрожая «увезти» ее. В конце концов зафиксировавшую травмы Россел, расставшуюся с Дэвисом примерно за месяц до ЧП, спасли сотрудники заведения. Представители полиции Майами сообщили на брифинге, что записи с видеокамер соответствуют версии, изложенной заявительницей.

Кроме того, девушка предъявила сотрудникам правоохранительных органов текстовые сообщения, отправленные ей Джервонтой Дэвисом перед нападением. Занимающиеся делом полицейские считают, что их можно интерпретировать как «угрозы жизни» Кортни Россел.

Боксеру собираются предъявить целый пакет обвинений, некоторые из которых предусматривают длительные сроки заключения.

В него входят незаконное ограничение свободы, побои с причинением вреда здоровью, а также попытка похищения. При этом, судя по всему, карьера Джервонты Дэвиса может рухнуть еще до суда.

Она уже успела пострадать из-за инцидента. Когда стало известно о заявлении Кортни Россел, был отменен назначенный на 14 ноября 2025 года бой Джервонты Дэвиса против популярного ютубера Джейка Пола, превратившего бокс из хобби в способ генерировать колоссальные доходы. В итоге Дэвиса заменил супертяжеловес Энтони Джошуа, который, нокаутировав блогера 19 декабря, заработал, как полагают различные источники, призовые в размере от $50 млн до $100 млн.

Теперь же некоторые члены боксерского сообщества требуют, не дожидаясь судебного вердикта, лишить явно не имеющего возможности в ближайшее время выйти на ринг Джервонту Дэвиса титула.

Так, Boxingscene опубликовал обращенное к WBA требование знаменитого когда-то боксера, а теперь крупного промоутера Оскара Де Ла Хойи оперативно «предпринять правильный шаг» и отнять у Дэвиса звание, передав его, естественно, клиенту Де Ла Хойи — первому номеру рейтинга организации Флойду Скофилду.

Алексей Доспехов