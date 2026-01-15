Полиция получила ордер на арест чемпиона мира по боксу Дэвиса по делу о насилии

Чемпион мира по боксу в легком весе Джервонта Дэвис разыскивается полицией Флориды по обвинению в домашнем насилии. Ордер на его арест был выдан по делам о нанесении побоев, незаконном лишении свободы и попытке похищения.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на начальника полиции Майами Эммануэля Джинти, инцидент произошел 29 октября прошлого года. По словам пострадавшей, которая состояла с Дэвисом в близких отношениях, боксер вошел в клуб, где она работала, схватил ее за горло и волосы, после чего силой увел ее в гараж. Там он ее отпустил. Женщина получила незначительные травмы.

Полиция подтвердила слова потерпевшей, проверив камеры видеонаблюдения. Личность жертвы официально не названа, однако, как сообщает Los Angeles Times, 30 октября гражданский иск против Дэвиса по аналогичным обвинениям подала жительница Майами Кортни Россел, назвавшая себя его бывшей девушкой.