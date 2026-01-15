Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге началась разработка схемы теплоснабжения до 2045 года

В Таганроге началась разработка схемы теплоснабжения города на период до 2045 года. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с этим власти объявили о готовности принять предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также других заинтересованных лиц по созданию долгосрочной программы отопления. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге в ноябре начались аварийно-восстановительные работы на котельной по улице Ленина, 220 — одного из «проблемных» теплоснабжающих объектов города.

Константин Соловьев

