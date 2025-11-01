В Таганроге начали аварийный ремонт котельной на улице Ленина

В Таганроге приступило к аварийно-восстановительным работам на котельной по улице Ленина, 220 — одного из «проблемных» теплоснабжающих объектов города. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

По словам госпожи Камбуловой, котельная находится в аренде у муниципального предприятия, однако собственник объекта не выполняет обязанности по капитальному ремонту оборудования. При этом само муниципальное предприятие не имеет права проводить работы капитального характера. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения 3 октября на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был введен локальный режим «Повышенная готовность» в границах котельной. А 30 октября городская Дума внесла изменения в бюджет Таганрога и выделила финансирование на закупку материалов для проведения работ.

Специалисты начали выполнение аварийно-восстановительных работ, которые пройдут в три этапа. На первом этапе подрядчик заменит трубы и задвижки. Первые материалы для проведения аварийных работ уже доставлены на объект.

Отмечается, что несмотря на проведение работ, котельная функционирует в штатном режиме.

Константин Соловьев