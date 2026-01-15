Крымчанам не рекомендуют ездить на Украину до завершения СВО

Член Общественной палаты России Владимир Резанов призвал крымчан воздерживаться от поездок на Украину до окончания СВО после того, как в Киеве арестовали директора ялтинской школы Светлану Турлакову, приехавшую навестить больную мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария.

Директора ялтинской школы №14 задержали в украинской столице во время визита к родственнице. Женщине предъявили обвинения в коллаборационной деятельности, суд назначил содержание под стражей сроком на два месяца. Уполномоченный по правам человека в республике Александр Штехбарт отметил, что подобные задержания крымчан происходят с 2014 года.

«Украина, будучи одной из самых благополучных республик СССР, после его распада превратилась в политического мародера»,— заявил Владимир Резанов. По его словам, власти Украины не могут смириться с возвращением Крыма в состав России в 2014 году.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя арест педагога, назвал украинские суды «судилищами», а власть — «нелегитимной и погрязшей в коррупции». «Их изуверская реакция на приезд на Украину к больной родственнице россиянки из Крыма вполне предсказуема»,— отметил парламентарий.

Михаил Шеремет выразил уверенность, что МИД России задействует международные институты для освобождения захваченных гражданских лиц.

Анна Гречко