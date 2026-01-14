Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Во время поездки в Киев была задержана директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа №14». Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, Светлана Турлакова поехала в Киев навестить больную мать.

«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием коллеги. Этот инцидент является произволом со стороны украинских спецслужб и грубым нарушением прав человека»,— отметили в ведомстве.

Ранее в Киеве задержали директора детского сада в ДНР, которая приехала для оформления пенсии и загранпаспорта.

Александр Дремлюгин, Симферополь