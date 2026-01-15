Президент Палестины посетит Москву 21–22 января

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву с двухдневным визитом 21–22 января. Он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТАСС в посольстве Палестины в РФ. Что планируется обсудить на встрече, в диппредставительстве не уточнили.

Фото: пресс-служба президента РФ Махмуд Аббас

Фото: пресс-служба президента РФ

В предыдущий раз господин Путин принял президента Палестины в мае 2025 года. Российский президент тогда выразил обеспокоенность обострением ситуации в секторе Газа, они обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта. Господин Аббас говорил, что помощь его стране со стороны России — это «бальзам на душу» палестинского народа.

С 10 октября 2025 года Израиль и палестинская группировка «Хамас» согласились на первую фазу разработанного США плана урегулирования конфликта в анклаве. В ноябре СБ ООН поддержал резолюцию о продвижении ко второй фазе, предусматривающей разоружение палестинского движения и вывод израильских войск. На этой неделе МИД Египта сообщил о формировании палестинского комитета управления Газой.

