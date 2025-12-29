«Хамас» остался в Газе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jehad Alshrafi / AP Фото: Jehad Alshrafi / AP

13 октября египетский Шарм-эш-Шейх принял «Саммит мира», посвященный урегулированию ситуации в секторе Газа, на который съехались лидеры более 20 стран. По итогам встречи была подписана декларация, которая закрепила так называемый мирный план Дональда Трампа — инициативу из 20 пунктов о принципах завершения войны в анклаве. Несмотря на то что переговоры должны были заложить фундамент для официального прекращения конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой «Хамас», стороны не присутствовали в Шарм-аль-Шейхе и не поставили свои подписи под декларацией.

Вскоре после вступления в силу 10 октября режима прекращения огня «Хамас» освободил остававшихся у него в руках живых израильских заложников, похищенных во время резни 7 октября 2023 года, однако возвращение тел погибших растянулось более чем на полтора месяца. Кроме того, вопреки взятым на себя обязательствам разоружиться и оставить власть в Газе, движение выступило за сохранение своего боевого потенциала и военного контроля над Газой. Такая позиция заставила политический и военный истеблишмент Израиля рассматривать вариант с возобновлением боевых действий в прибрежном анклаве.