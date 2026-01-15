«Горничная», «Снежная королева» и Korn Tribute

В эти выходные в Краснодаре запланирована насыщенная культурная программа: выступления популярных музыкантов, вечера юмора, переосмысление классических спектаклей и премьерные показы в кино. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

16 января в 19:00 в Муниципальном концертном зале состоится традиционный вечер органной музыки. Заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий приглашает ценителей прекрасного в музыкальное путешествие. Под сводами зала зазвучат произведения из классического органного репертуара.

Стоимость билетов — от 550 руб. (12+)

16 января в 19:00 в Стендап клубе «Маяковский» выступит Василий Медведев — артист из проектов «Стендап Клуба№1».Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора: артист поделится неожиданными наблюдениями и ироничными размышлениями о жизни.

Стоимость билетов — от 1000 руб.(18+)

16 января в 19:00 в Филармонии им. Пономаренко состоится концерт Sinteza Orchestra «Хиты на весь мир». Как сказано в аннотации, гостей приглашают в музыкальное путешествие сквозь эпохи: оркестр исполнит поп-мелодии, ставшие символами своего времени.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

17 января в 16:00 в Театре ТМИН пройдет концерт «Новогодний калейдоскоп».

Посетителей ждут песни для совместного исполнения, гитарная музыка Дмитрия Григорьева, виртуозная игра на контрабасе Николая Яковлева и душевные стихи в исполнении Юлии Орловой.

Стоимость билетов— от 500 руб. (12+)

17 и 18 января в 17:00 в Муниципальном концертном зале пройдет «Творческий марафон» — концерт мастеров искусств, посвященный Дню артиста. Организаторы обещают шедевры классической музыки: от «Токкаты и фуги» ре минор И.С.Баха и «Ноктюрна» ре-бемоль мажор Ф.Шопена до «Чардаша» В.Монти и «Лезгинки» А.Хачатуряна.

Стоимость билетов — от 750 руб. (6+)

17 января в 21:00 в The Rock Bar Small Stage состоится стендап-вечер. На сцене выступят участники ТВ и онлайн-проектов, а также молодые комики с новыми шутками.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

17 января в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют-шоу Korn Tribute — погружение в мир ню-метала! Музыканты исполнят хиты Korn, включая Twisted Transistor и Freak on a Leash.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

18 января в 11:00 в Центральном концертном зале состоится интерактивная программа «Играем в оркестре» — знакомство со струнными инструментами симфонического оркестра. Дирижер-ведущий расскажет детям истории создания струнно смычковых инструментов, и каждый из них прозвучит в отдельном сольном номере на фоне произведений классиков.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

18 января в 12:00 в Муниципальном концертном зале покажут программу «Театр Сарсуэлы в Мадриде», посвященную репертуару одного из старейших театров Испании. Музыкальную часть представит Кубанский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

18 января в 18:00 в Музыкальном театре состоится концерт «Новые горизонты» с участием биг бенда Георгия Гараняна и струнной группы симфонического оркестра под управлением Юрия Красильникова. Организаторы обещают уютную атмосферу и звучание популярных эстрадно джазовых композиций.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

16 января в 17:00 в Новом театре кукол состоится спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Н.В. Гоголя. По словам организаторов, в постановке сочетаются гоголевский юмор, музыкальные и танцевальные номера, «оживление» предметов, украинский фольклор и современная музыка.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

16 января в 19:00 в Театре ТМИН состоится показ спектакля «Портрет» по повести Н.В. Гоголя в постановке заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова. Зрители увидят мистическую историю молодого художника Чарткова — талантливого, но бедного мастера, перед которым встает роковой выбор: посвятить жизнь искусству или продать свой дар ради богатства и славы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

17 января в 12:00 в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького состоится спектакль «Снежная королева» — новогодняя сказка со странствиями, приключениями и хороводом у елки. Сюжет расскажет как в морозный вечер Снежная королева уносит Кая в свои ледяные владения, превратив его сердце в осколок льдинки. Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти брата.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

17 января в 18:00 в театре-школе «Артист» покажут драматический спектакль по роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Театр-школа «Артист» представляет дерзкую адаптацию культового романа. Спектакль — это «огненный манифест против мира, где книги горят, а мысли умирают», сказано в описании.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

17 января в 19:00 в Театре ТМИН состоится спектакль «О. Генри «Из любви к искусству» — коллаж из рассказов американского писателя. В программу вошли рассказы «Деловые люди», «Из любви к искусству», «Горящий светильник» и другие.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

18 января в 11:00 в Краснодарском театре кукол состоится показ спектакля «Черная курица». Спектакль рассказывает историю мальчика, который умел видеть чудесное в обыденном, но, совершив неверный поступок, предал свой талант и превратил свою жизнь из сказки в череду серых дней.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

18 января в 12:00 в Театре Защитника Отечества пройдет спектакль «Вождь краснокожих» по мотивам новеллы О’Генри. Двое грабителей, Сэм и Билли, похищают сына местного богача, рассчитывая получить выкуп, но все идет не по плану: мальчишка превращает их жизнь в хаос, объявив себя вождем краснокожих.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

18 января в 18:00 в Театре драмы имени М Горького состоится показ спектакля «Примадонны». В центре сюжета—история Флоренс Снайдер, обладательницы многомиллионного состояния, которая разыскивает детей своей сестры из Англии— Макси и Стива; их внезапное появление в богатом доме запускает череду интриг, где правда и ложь переплетаются настолько тесно, что герои едва не оказываются в тюрьме.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара идет показ спортивной комедии «Марти Великолепный».

В центре сюжета — путь к успеху американского чемпиона по настольному теннису Марти Райсмана. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Фильм переносит зрителей в США 1950-х годов и сочетает динамичный спортивный сюжет с элементами комедии.

Стоимость билетов — от 800 руб.(18+)

Среди других, достойных внимания новинок — фильм «Горничная». В центре сюжета—героиня в исполнении Сидни Суини, которая устраивается горничной в особняк богатой семьи и обнаруживает, что у хозяев есть куда более мрачные тайны, чем у нее самой.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Также в городских кинотеатрах идет показ новой экранизации «Буратино» — истории о приключениях веселого деревянного мальчишки.

Стоимость билетов — от 690 руб. (6+)

Куда сходить еще

17 января в 17.00 и 18 января в 13:00 в цирке шапито Полины Запашной в Краснодаре состоится шоу с номерами дрессированных животных, акробатикой, волшебными трюками и комедийными сценами.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

