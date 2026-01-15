Кубань вошла в тройку лидеров по бронированию отелей на 2026 год

Краснодарский край занял второе место по популярности среди россиян, планирующих отпуск в первой половине 2026 года. По данным Российского союза туриндустрии, на курорты Кубани пришлось 15% всех бронирований отелей, совершенных в новогодние каникулы.

Абсолютным лидером спроса остается Москва с показателем 20,6%. Третье место занимает Санкт-Петербург с 12% бронирований.

Внутри региона ситуация развивается неравномерно: Анапа демонстрирует рост бронирований на 28% по сравнению с предыдущим годом, преимущественно на май и июль. При этом увеличение стоимости отдыха на кубанских направлениях остается умеренным.

В топ-10 популярных регионов также попали Московская область, Татарстан и Крым. В отличие от Краснодарского края, крымские цены увеличились в среднем на 15%.

В период новогодних каникул россияне проявили наибольший интерес к февральскому отдыху — на этот месяц приходится почти 46% всех броней. На март забронировано 18% номеров, а на период с апреля по июль — в среднем менее 10% на каждый месяц.

Рост цен на гостиничное размещение не превышает 8% по сравнению с прошлым годом. Общий объем бронирований на ближайшие полгода примерно соответствует показателям аналогичного периода годом ранее с незначительным приростом на 1%.

Алина Зорина