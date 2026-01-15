В Майкопе планируют заменить 4,8 км сеть водоотведения за 123,4 млн рублей

В Майкопе стартовала реконструкция двух участков канализационной сети общей протяженностью 4,8 км. Работы проводятся за счет средств федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обновление затронет улицы Крылова, Пржевальского, 2-ю Короткую, Ветеранов, Восточную и Курганную. Проект предусматривает полную замену изношенных коммуникаций, эксплуатировавшихся десятилетиями. На реконструкцию выделено 123,4 млн руб.

Устаревшие трубы заменят современными трубопроводами диаметром 600 мм с повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы. Как отметили в минстрое, применение современных материалов позволит значительно снизить аварийность, повысить пропускную способность сети и обеспечить стабильную работу системы водоотведения на долгосрочную перспективу.

Работы продолжают системную модернизацию коммунальной инфраструктуры региона. В 2025 году МУП «Майкопводоканал» уже завершил обновление 14 участков водопроводной сети.

Федеральный проект нацелен на повышение качества жизни населения через улучшение коммунальных услуг. В 2026 году в Адыгее планируется реализовать комплекс мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других объектов жизнеобеспечения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Майкопе в 2025 году завершили модернизацию трех участков водопроводной сети. Обновленные магистрали проходят по улице Горького от Курджипской до Шевцова, по улице Чкалова до школы №22 и детского сада №29, а также по Первомайской от Ломоносова до Кузнечного переулка

Никита Бесстужев