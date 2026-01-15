Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате

Бывший замглавы Минтранса Игорь Чалик на суде по делу об особо крупной растрате заявил, что вину не признает, передает «РИА Новости». Сегодня Коптевский суд Москвы продлил экс-чиновнику домашний арест до конца июня.

Игорь Чалик

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Чалик был задержан в феврале 2025 года. Дело связано с его работой на посту главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА). По версии следствия, в 2024 году фигурант решил провести «финансовую оптимизацию», связанную с якобы неправильным распределением зарплатного фонда. При его перераспределении он включил себя в списки получающих премии.

На допросе в прошлом году экс-замминистра не стал отрицать факт получения премий, но не согласился с тем, что завышал их незаконно. У него арестовали активы на 118 млн руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Заработанное в небе отбирают на земле».