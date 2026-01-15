Бывшему замминистра транспорта Чалику продлили домашний арест по делу о растрате

Коптевский районный суд Москвы продлил на шесть месяцев (до 25 июня) домашний арест бывшему заместителю министра транспорта Игорю Чалику. Его обвиняют в особо крупной растрате. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Чалик

Дело связано с работой господина Чалика на посту главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА). По версии следствия, в 2024 году фигурант затеял провести «финансовую оптимизацию», связанную с якобы неправильным распределением зарплатного фонда. Бывший чиновник утверждал, что из-за этого у небольшой части сотрудников зарплаты превышали доходы остальных работников в десятки раз.

При перераспределении фонда Игорь Чалик включил себя в списки получающих премии. По данным проверки, во втором и третьем квартале 2024 года глава НИИ выписал себе более 4 млн руб. премиями.

В феврале 2025 года Игоря Чалика отправили под домашний арест. На допросе он не стал отрицать факт получения премий, но не согласился с тем, что завышал их незаконно. В мае того же года у бывшего замминистра арестовали имущество общей стоимостью около 100 млн руб.

