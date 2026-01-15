Польский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину ученого из СПбГУ, археологм, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости 15 января.

Защита археолога просит суд отложить рассмотрение дела, поскольку некоторые материалы были получены только сегодня, заявил журналистам адвокат Адам Доманьский.

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

В конце декабря Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, а в Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу. Несколько дней назад суд продлил арест ученого до 4 марта.

Подробнее о перспективах экстрадиции Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Дело петербургского археолога уперлось в политический слой».

