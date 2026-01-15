Песков о коридоре решений для Зеленского, визите американцев и трагедии в роддоме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал трагедию в новокузнецком роддоме №1, информацию о возможном визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и слова президента США Дональда Трампа о вине Украины в затягивании мирного процесса. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Мирное урегулирование на Украине

Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс.

Ситуация для Киева изо дня в день ухудшается. Сужается коридор для принятия решений Зеленским.

Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять решение.

Не могу подтвердить сообщения, что Россия согласна на размещение миротворческого контингента на Украине при условии участия Китая и Глобального Юга.

Диалог с США

В Кремле считают необходимым, актуальным и важным продолжение диалога с США по Украине.

Важно, чтобы Россия изложила США свои взгляды на ведущиеся обсуждения по Украине.

В Кремле надеются, что визит Кушнера и Уикоффа в РФ состоится, как только будут согласованы даты.

ДСНВ

Россия не получала от США ответ на предложения по ДСНВ, но по-прежнему его ждет.

Более выгодный договор по ДСНВ нужен всем, но выйти на него не так просто, это сложный растянутый процесс.

Позиция Китая по ДСНВ известна, Россия с уважением к ней относится.

Путин говорил, что решать вопросы стратстабильности без учета арсеналов Франции и других стран Запада невозможно.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка

В Кремле глубоко соболезнуют матерям, потерявшим новорожденных детей в роддоме Новокузнецка в новогодние праздники.

Смерть младенцев — большое горе. Важно выяснить причины случившегося и принять меры для недопущения дальнейшего повторения таких ситуаций.

