Песков о коридоре решений для Зеленского, визите американцев и трагедии в роддоме
Песков считает важным расследовать причины смерти младенцев в Новокузнецке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал трагедию в новокузнецком роддоме №1, информацию о возможном визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и слова президента США Дональда Трампа о вине Украины в затягивании мирного процесса. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Мирное урегулирование на Украине
- Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс.
- Ситуация для Киева изо дня в день ухудшается. Сужается коридор для принятия решений Зеленским.
- Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять решение.
- Не могу подтвердить сообщения, что Россия согласна на размещение миротворческого контингента на Украине при условии участия Китая и Глобального Юга.
Диалог с США
- В Кремле считают необходимым, актуальным и важным продолжение диалога с США по Украине.
- Важно, чтобы Россия изложила США свои взгляды на ведущиеся обсуждения по Украине.
- В Кремле надеются, что визит Кушнера и Уикоффа в РФ состоится, как только будут согласованы даты.
ДСНВ
- Россия не получала от США ответ на предложения по ДСНВ, но по-прежнему его ждет.
- Более выгодный договор по ДСНВ нужен всем, но выйти на него не так просто, это сложный растянутый процесс.
- Позиция Китая по ДСНВ известна, Россия с уважением к ней относится.
- Путин говорил, что решать вопросы стратстабильности без учета арсеналов Франции и других стран Запада невозможно.
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка
- В Кремле глубоко соболезнуют матерям, потерявшим новорожденных детей в роддоме Новокузнецка в новогодние праздники.
- Смерть младенцев — большое горе. Важно выяснить причины случившегося и принять меры для недопущения дальнейшего повторения таких ситуаций.