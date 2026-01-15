Кремль ждет ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Российская сторона так и не получила ответа США на предложение президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, новый договор нужен всем, но Москва все еще ждет реакции Вашингтона на свое предложение по прежнему соглашению.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать идею Дональда Трампа о необходимости подписать соглашение по стратегическим вооружениям с участием России, США и Китая.

«Полагаем, что более выгодный договор был бы нужен для всех, но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс. Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна, и мы с уважением к ней относимся. Помимо этого, помимо вот этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать и о заявлении президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности, безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале. В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше» после истечения срока ДСНВ, но на этот раз с участием Китая. Он также допустил присоединение к таким договоренностям «других игроков». Среди них могут быть Франция и Великобритания.

Лусине Баласян