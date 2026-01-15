Кремль согласен с тем, что Украина тормозит мирный процесс
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле также считают Украину виновной в затягивании мирного процесса. О том, что Украина замедляет урегулирование, прежде сказал президент США Дональд Трамп.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решения киевским режимом. И, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость»,— отметил он.
В интервью Reuters Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов заключить мирное соглашение по Украине. Однако, по словам американского лидера, президенту Украины Владимиру Зеленскому «трудно к этому прийти».