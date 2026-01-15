Кремль рассчитывает на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Кремль надеется, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера состоится, необходимо согласовать даты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Bloomberg писал, что американские переговорщики рассчитывали приехать в январе.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся»,— заметил представитель Кремля.

Источники Bloomberg сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят представить президенту России Владимиру Путину последнюю версию мирного плана по Украине. Встречу американская сторона планировала провести в январе, но из-за нестабильной ситуации в Иране и неясной позиции РФ по переговорам дата пока не согласована, писало агентство.

2 декабря 2025 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали пункты американского мирного плана, скорректированного после переговоров с Украиной. Российский президент назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс пока не найден.

Лусине Баласян