Россия против отправки миротворцев на Украину с участием КНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна на размещение иностранного военного контингента на Украине даже с участием КНР и стран Глобального Юга.

«Подтвердить не могу»,— сказал представитель Кремля на вопрос о том, согласен ли Владимир Путин на такой сценарий.

В начале января The Times и Welt со ссылкой на источники сообщали, что Франция и Великобритания направят до 15 тыс. военнослужащих на Украину. Однако затем британская сторона заявила, что без гарантий безопасности не отправит своих миротворцев на подобную миссию. В прошлом году обсуждалась возможность привлечь к этой инициативе Китай. Однако Россия отвергала идею любой миротворческой миссии на Украине.

Лусине Баласян