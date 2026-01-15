Иран открыл воздушное пространство

Воздушное пространство Ирана открыто для вылетов, прилетов и транзитных рейсов. Об этом сообщила организация гражданской авиации исламской республики. Заявление приводит гостелерадиокомпания IRIB.

Рейсы над страной уже возобновили иранские авиакомпании Sepehran Airlines, Fly Kish, Mahan Air, Meraj Airlines, Taban Airlines, Mehr Airways, эмиратские Emirates, Etihad Airways, Flydubai, Air Arabia, а также авиалинии Турции, Узбекистана и Тайваня, следует из данных Flightradar.

О закрытии неба над Ираном Flightradar сообщил ночью 15 января. Рейс «Аэрофлота» Москва — Тегеран вернулся в аэропорт Шереметьево из-за ограничений.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. Вечером 14 января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить по Ирану в ближайшие 24 часа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранским протестам подыскивают лидера».