Иран закрыл воздушное пространство

Иран закрыл свое воздушное пространство, сообщил сервис Flightradar24 в соцсети Х. Решение не касается международных рейсов, имеющих специальное разрешение. По данным сервиса, уведомление о закрытии пространства действительно чуть более двух часов. С чем связано решение Тегерана, не уточняется.

Ранее власти Германии рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана. Великобритания временно закрыла посольство в Тегеране и эвакуировала сотрудников из-за продолжающихся беспорядков в стране, как заявляли в правительстве страны.

Власти Польши, Италии и Испании призвали своих граждан немедленно покинуть страну «любыми доступными способами», передает «Интерфакс». С таким же призывом к гражданам США ранее обращался президент США Дональд Трамп.

До этого господин Трамп допускал проведение военной операции против исламской республики в ответ на действия Тегерана по отношению к участникам массовых протестов. Накануне вечером Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут нанести удары по Ирану в ближайшие 24 часа.

После публикации Reuters господин Трамп заявил, что ему доложили о прекращении убийств демонстрантов в Иране. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, господин Трамп ответил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации.

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

