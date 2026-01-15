Иран закрыл воздушное пространство

Иран закрыл свое воздушное пространство, сообщил сервис Flightradar24 в соцсети Х. Решение не касается международных рейсов, имеющих специальное разрешение. По данным сервиса, уведомление о закрытии пространства действительно чуть более двух часов. С чем связано решение Тегерана, не уточняется.

Ранее власти Германии рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана. Великобритания временно закрыла посольство в Тегеране и эвакуировала сотрудников из-за продолжающихся беспорядков в стране, как заявляли в правительстве страны.

Власти Польши, Италии и Испании призвали своих граждан немедленно покинуть страну «любыми доступными способами», передает «Интерфакс». С таким же призывом к гражданам США ранее обращался президент США Дональд Трамп.

До этого господин Трамп допускал проведение военной операции против исламской республики в ответ на действия Тегерана по отношению к участникам массовых протестов. Накануне вечером Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут нанести удары по Ирану в ближайшие 24 часа.

После публикации Reuters господин Трамп заявил, что ему доложили о прекращении убийств демонстрантов в Иране. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, господин Трамп ответил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации.