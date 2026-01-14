Иранским протестам подыскивают лидера

Администрация президента США Дональда Трампа провела переговоры с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты в Исламской Республике. Это был первый контакт Вашингтона с оппозиционером в изгнании с того момента, как в Иране 28 декабря 2025 года разгорелись антиправительственные выступления. По словам господина Пехлеви, у него есть готовый план смены власти в Тегеране, который предполагает объявление чрезвычайной ситуации и впоследствии назначение выборов. Между тем США пока не отказались от намерения нанести удары по Ирану. Американским гражданам предписано срочно покинуть территорию Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты в Тегеране

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP Протесты в Тегеране

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

С Резой Пехлеви встретился специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, сообщили источники Axios. По их словам, переговоры, посвященные ситуации вокруг протестов в Иране, состоялись в минувшие выходные. Это был первый с начала антиправительственных акций 28 декабря контакт между Вашингтоном и оппозиционером, проживающим в эмиграции. По словам собеседников Axios, изначально администрация господина Трампа не рассматривала наследника шахской династии как весомого политического игрока, однако после того, как демонстранты начали скандировать лозунги в поддержку иранской монархии, Белый дом кардинально поменял свое мнение. «Наблюдается подъем Пехлеви. Во многих городах на демонстрациях скандируют его имя, и похоже, это происходит спонтанно»,— поделился с Axios американский чиновник.

Сам господин Пехлеви сообщил, что у него есть готовый план транзита власти, который называется «Проект процветания Ирана». Согласно инициативе, на первом этапе необходимо объявить в Иране чрезвычайную ситуацию на 180 дней, чтобы обеспечить «непрерывность предоставления услуг и безопасность». Затем, по словам оппозиционера, последует «этап стабилизации», который будет включать в себя восстановление экономики. После этого должны быть объявлены общенациональные выборы. «У нас уже есть план — вакуума (власти.— “Ъ”) не будет»,— подчеркнул господин Пехлеви.

Как бы то ни было, администрация Дональда Трампа пока не отказалась от идеи военной операции против Ирана, власти которого, по мнению президента США, перешли красную линию, жестоко подавляя массовые протесты.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения,— написал вечером 13 января Дональд Трамп в соцсети Truth Social.— Запомните имена убийц и агрессоров. Они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся». Глава Белого дома подчеркнул, что «помощь уже в пути». А в разговоре с каналом CBS господин Трамп пояснил, что его конечная цель в Иране — «победа». «Я люблю побеждать»,— сказал он.

Госдепартамент вечером во вторник, 13 января, предписал американским гражданам, находящимся в Иране, срочно покинуть страну. «Рассмотрите возможность выезда из Ирана по суше в Турцию или Армению, если это безопасно»,— отметило дипломатическое ведомство. Кроме того, к вечеру вторника Пентагон рекомендовал американским военнослужащим, дислоцированным на базе Аль-Удейд в Катаре, покинуть территорию эмирата. Такое же предписание они получали перед тем, как США в ночь на 23 июня 2025 года присоединились к Израилю в нанесении ударов по Ирану в рамках операции «Народ как лев». Тогда Тегеран в рамках ответных мер нанес ограниченный удар по базе Аль-Удейд. Никто из американского военного персонала не пострадал.

Иран предупредил своих соседей по региону, что ударит по расположенным на их территории американским базам в том случае, если Вашингтон начнет против него военную операцию, сообщили иранские чиновники агентству Reuters.

На этом фоне страны Персидского залива попытались отговорить США от военного сценария. В диалоге с США арабские государства указали на то, что удары по Исламской Республике могут нарушить трафик танкеров через Ормузский пролив — водную артерию, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти, и вызвать негативные последствия для американской экономики. К доводам арабских стран, по сведениям NBC, присоединился и Израиль: правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, попыталось донести до Белого дома, что военное вмешательство может стать медвежьей услугой иранским протестующим.

Израильские власти предложили американской стороне альтернативные варианты ослабления иранского руководства и его силовых структур. По данным NBC, в их числе помощь демонстрантам в обходе интернет-блокировок, введенных Тегераном после 28 декабря, ужесточение экономических санкций против Исламской Республики, кампания по организации кибератак на критическую инфраструктуру страны, а также точечные удары по отдельным иранским государственным деятелям.

Иран, в свою очередь, утверждает, что способен отразить любое внешнее вмешательство. «Американские фантазии и политика на иранском треке направлены на смену режима, при этом санкции, угрозы, спровоцированные беспорядки и хаос служат modus operandi (образом действия.— “Ъ”) для создания предлога к военному вмешательству. Этот сценарий уже проваливался ранее. Иранский народ будет защищать свою страну»,— заявило постпредство Исламской Республики при ООН, комментируя угрозы со стороны США.

Нил Кербелов