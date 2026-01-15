Рейс Москва — Тегеран вернулся в Шереметьево из-за закрытия неба над Ираном

Рейс «Аэрофлота» Москва — Тегеран вернулся в аэропорт Шереметьево из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Повторный вылет планируется в 11:00, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. В «Аэрофлоте» добавили, что на время ожидания вылета пассажирам организовано размещение в гостинице, а также выдали напитки и питание.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной для которых стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. Погибли уже более 2 тыс. человек, арестованы свыше 10 тыс. 15 января Иран закрыл воздушное пространство. По данным Reuters, США в течение 24 часов могут ударить по Ирану.

