Рейс Москва — Тегеран вернулся в Шереметьево из-за закрытия неба над Ираном

Рейс «Аэрофлота» Москва — Тегеран вернулся в аэропорт Шереметьево из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Повторный вылет планируется в 11:00, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. В «Аэрофлоте» добавили, что на время ожидания вылета пассажирам организовано размещение в гостинице, а также выдали напитки и питание.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной для которых стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. Погибли уже более 2 тыс. человек, арестованы свыше 10 тыс. 15 января Иран закрыл воздушное пространство. По данным Reuters, США в течение 24 часов могут ударить по Ирану.

О ситуации в Иране — в материале «Ъ» «Иранским протестам подыскивают лидера».

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

