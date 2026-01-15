Крымчанина осудили на четыре года за оправдание подрыва Крымского моста

Житель Джанкойского района Крыма получил четыре года колонии общего режима за размещение в интернете материалов, оправдывающих подрыв Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону и Севастополю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, обвиняемый 1992 года рождения опубликовал в мессенджере публикации, в которых оправдывал теракт. Ранее он уже отбывал двухлетнее наказание в колонии общего режима по статье о реабилитации нацизма.

После новой публикации в отношении осужденного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). 2-й Западный окружной военный суд Москвы признал Шведа Е. В. виновным и назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина