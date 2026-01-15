На Кубани к уборке дорог от снега привлекли 200 единиц спецтехники

В Краснодарском крае к уборке снега и обработке наледи на дорогах привлекли более 200 единиц специальной техники. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сейчас на трассах Краснодарского края работают автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. За сутки на обработку дорог израсходовали более 2,4 тыс. т реагентов.

«Проезд обеспечен по всем краевым и федеральным дорогам»,— отметили в оперштабе.

«Ъ-Кубань» писал, что, по данным регионального гидрометцентра, в Краснодарском крае с вечера 14 января до вечера 15 января ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед и налипание мокрого снега на проводах. В отдельных районах прогнозируются туманы и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

